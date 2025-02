Vida Veg investe R$ 10 mi em fábrica com meta de 'abocanhar' 10% do mercado

"A Vida Veg deve ficar atenta a outras questões que estão surgindo dentro do mercado de leite vegetal, para saber o que o consumidor quer, como um leite vegetal com mais proteína ou uma embalagem sustentável. Esses são alguns pontos que a empresa deve ficar de olho", afirma Silmara.

Conhecer o público consumidor e otimizar a produção. Silmara diz que a empresa deve investir em pesquisa de mercado para entender quem é o público da marca (intolerantes, veganos, preocupados com a causa animal, etc.) e, com isso, otimizar a produção dos produtos, o marketing e a comunicação com o consumidor. "Vale, por exemplo, evitar lançar produtos que não têm tanta aceitação no mercado", diz.

O preço alto e sabor ainda são uma barreira. "Como tem um custo elevado, nem todo público consegue substituir diariamente o leite de origem animal por um de origem vegetal. O consumidor quer um produto mais barato e com sabores mais próximos ao original. Portanto, a empresa não precisa, necessariamente, criar novos produtos, mas melhorar os que já tem", declara.