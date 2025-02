Ex-missionário e co-fundador da Azul lidera hoje expansão de rede de cookie

Minha função foi preparar a empresa para novo ciclo de crescimento, como ampliação do cardápio, reorganização de processos internos e até o lançamento de mais um modelo de negócio. Tudo para ampliar e fidelizar nossa carteira de clientes e facilitar o franqueamento da marca.

Johannes Castellano, co-CEO da Mr. Cheney

As mudanças refletiram nos números da empresa. Em um ano e meio (de meados de 2022 até 2024), as vendas aumentaram 22%. "Com um mix maior de produtos e a loja funcionando como uma cafeteria completa, a Mr. Cheney atraiu consumidores em qualquer horário do dia, e isso nos diferenciou dos concorrentes", afirma.

Ampliação do cardápio

A Mr. Cheney tem mais de 20 variedades de cookies no cardápio Imagem: Divulgação

São mais de 20 variedades de cookies no cardápio. Entre elas, estão o Cookie My Way (é o cliente que escolhe as combinações de sabores e coberturas) e o Cookie Pistache. O cookie mais vendido é o tradicional de chocolate (massa de baunilha com pedaços de chocolate). Todas as lojas oferecem uma fornada de cookies a cada 20 minutos. Com preços a partir de R$ 15,50.

A marca tem fábrica própria. Fica no bairro do Tucuruvi, em São Paulo. A fábrica tem capacidade de produzir 52 mil cookies por dia. Também são feitos lá os doces americanos, lanches, pão de queijo e café.