Programa de estímulo ao artesanato gerou R$ 3 milhões para São Paulo

Com a capacitação, o empreendedor está habilitado a divulgar suas peças em circuitos de feiras em diversos pontos fixos de venda. Por meio de uma curadoria ou sorteio, o artesão pode expor durante três meses em quiosques localizados nos shoppings Center Norte e Lar Center, na zona norte da capital; no Mercadão das Flores, zona oeste; e nos shoppings Metrô Itaquera e Anália Franco, zona leste da cidade. As lojas estão presentes ainda nos shoppings Center 3 e Frei Caneca, zona central da cidade, e no Shopping Mais, na zona sul. Além dos pontos fixos, o programa já levou artesãos para mais de 900 feiras de artesanato em todas as regiões da cidade.

O aumento nas vendas e nas oportunidades de negócio

Charlie Ohanwe, arquiteto e dono da Ohanwe Design, é cadastrado há um ano, já participou de seis feiras de rua e exibiu seus artigos de madeira três vezes em shoppings. "O programa foi um pontapé para o meu negócio, hoje consigo divulgar meu trabalho", comenta.

Em um ano, empreendedora participou de 20 feiras e suas vendas aumentaram 70%. No início de 2023, Kátia Rito, proprietária do Le Rito Ateliê, se cadastrou no Mãos e Mentes Paulistanas para impulsionar seu negócio de bordados.

Com o tempo aprendi como precificar meus produtos e percebi que existem muitas pessoas que pagariam muito mais pelo trabalho bem feito. Eu falo que o programa é como se fosse uma grande mãe, você tem suporte e oportunidades para todos os lados.

Kátia Rito, proprietária do Le Rito Ateliê