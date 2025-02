Ele faliu, viveu com R$ 17 por dia e hoje é CEO de empresa de R$ 15 bilhões

Um imigrante polonês nos Estados Unidos perdeu quase tudo com o estouro da bolha da internet, trabalhou como limpador de carpetes e lavador de carros e viveu com US$ 3 por dia, cerca de R$ 17,40 na cotação atual.

Hoje, Tomas Gorny é CEO da Nextiva, empresa de comunicação empresarial em nuvem fundada por ele e avaliada recentemente em US$ 2,7 bilhões, aproximadamente R$ 15,7 bilhões. A história foi contada pela rede CNBC.

O que aconteceu

Tomas Gorny chegou aos Estados Unidos em 1996, vindo da Polônia. Entrou no setor de tecnologia e, em poucos anos, acumulou uma pequena fortuna com ações de uma empresa de hospedagem de sites. No entanto, o crash da bolha da internet (em 2001) praticamente zerou o patrimônio. Restaram apenas US$ 6.000. Ele precisava recomeçar.