O que pode e o que não pode na propaganda online do seu negócio?

Mas é aceitável compartilhar o meme sem finalidade comercial, desde que não viole a honra ou a dignidade. A liberdade de expressão e o direito ao humor são protegidos pela Constituição. Porém, se a figura pública considerar o meme muito ofensivo ou difamatório, ela pode tomar medidas legais para sua remoção e até pedir indenização.

Casos que não precisa de autorização

Há poucas exceções em que uma imagem pode ser utilizada sem autorização. A autorização não é necessária para reportagens, produções culturais ou educativas e imagens de multidão, sem destacar uma pessoa específica.

Vale ficar atento ao uso de banco de imagem. O professor Marcelo Crespo também alerta sobre o uso de imagens em propagandas que estão em banco de imagens. Se uma foto estiver em um banco de imagens e mostrar uma pessoa identificável, o ideal é verificar se há um termo de cessão de imagem assinado por ela, permitindo o uso comercial.

Consequências do uso de imagem sem autorização

Retirada de conteúdo e arcar com indenização por danos morais. Carolina Veludo dos Santos, advogada da área de Mídia, Entretenimento e Desportivo e especialista em Propriedade Intelectual, explica que uso desautorizado da imagem de alguém em uma publicidade pode resultar não apenas na retirada do conteúdo de veiculação, como também na responsabilização da empresa em arcar com danos morais e materiais à pessoa retratada indevidamente em eventual disputa judicial.