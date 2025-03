Pela filha, ela cria marca de semijoias com vendas online; faturou R$ 12 mi

O sonho de buscar a filha em Minas Gerais fez com que Sabrina Nunes, 39, começasse a revender bijuterias em 2008, no Rio. Desde o início, ela já criou uma marca própria: a Francisca Joias. Foi somente em 2018, dez anos depois, que trouxe sua filha Vitória, então com 15 anos, para morar com ela. Em 2024, a empresa faturou R$ 12 milhões.

Como ela criou sua marca

Sabrina vem de uma família simples. Morava em Itinga (MG) com a mãe, Neide, que sempre trabalhou como vendedora. O pai, Tadeu, morreu quando Sabrina tinha 5 anos. Para somar na renda da família, ela ajudava a mãe nas vendas. "Sempre tive uma vida desafiadora. Vendia de tudo: picolés, revistas, coisas em consignação", afirma. Aos 18 anos, ela se tornou mãe. Sua filha tem hoje 21 anos.

Em 2008, aos 23 anos, Sabrina se mudou para o Rio, para estudar engenharia de produção. Tinha bolsa de estudo integral pelo Prouni. Ela fazia o curso na Faculdade Gama Filho e trabalhava na PUC-Rio, como estagiária. Ela foi para o Rio sozinha. Deixou a filha, então com cinco anos, com as avós em Itinga.