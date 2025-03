Veveta e maridão são sócios de empresa de caldos líquidos em caixinha

A cantora Ivete Sangalo e seu marido, Daniel Cady, são sócios da Vero Brodo, uma empresa que produz caldos líquidos naturais em caixinhas de Tetra Pak. O produto é comum nos EUA e na Europa, mas é pouco conhecido no Brasil. A empresa tem meta ambiciosa este ano: aumentar o faturamento de R$ 2 milhões para R$ 45 milhões.

Casal virou sócio

Cuidado com a alimentação. "Aqui em casa, a gente sempre teve um cuidado grande com a alimentação. Gostamos de comida de verdade, feita com ingredientes naturais, sem atalhos. Mas quando olhava para o mercado aqui no Brasil, sentia falta de um caldo realmente puro, sem conservantes, sem realçadores artificiais, com aquele sabor caseiro de verdade", diz Cady.