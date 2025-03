Viraram moda: bares secretos têm senha na porta e entrada pela geladeira

Entrada pela porta da geladeira

No Frigobar, a entrada é pela porta de uma das geladeiras da cozinha de um restaurante. Mas não dá para chegar lá e tentar entrar na hora. É preciso fazer uma reserva online, e o valor é de R$ 100 por pessoa. "Devolvemos R$ 80 na hora em que o cliente chegar, mas ele também pode optar por consumir esse valor", diz Moya. A casa recebe 40 clientes por noite, em duas sessões. As reservas são feitas pelo Get In App.

Um dos destaques do local é o balcão de madeira, com equipamentos retrôs. "A ideia é proporcionar uma experiência única e exclusiva ao cliente, com coquetéis clássicos e autorais, ambiente inspirado na Lei Seca americana e embalado por muito jazz e blues", diz Moya. Os sócios investiram R$ 500 mil no negócio.

O Frigobar foi reaberto no atual endereço (Perdizes) em maio de 2024. De 2015 a 2018, ele funcionava acoplado ao Noh Bar. O faturamento mensal varia de R$ 120 mil a R$ 160 mil. O lucro é de 20%.

Escondido nos fundos de um restaurante

O Infini Bar fica nos fundos do restaurante La Casserole, no Largo do Arouche. Não há nenhuma sinalização na fachada sobre a entrada do bar. "Mesmo quem está dentro do restaurante não vê o bar. É necessário atravessar o salão do restaurante, rumo à cozinha e bastidores, passar por uma porta e virar à direita para encontrar a entrada do bar. Não é preciso senha", diz Leo Henry, um dos sócios.