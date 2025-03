Chef Olivier Anquier terá polo gastronômico 'du Brésil' na Arábia Saudita

O francês naturalizado brasileiro Olivier Anquier, 65, fundador e sócio do L'Entrecôte d'Olivier e da marca Mundo Pão do Olivier, terá um complexo gastronômico na Arábia Saudita com restaurante, padaria, café, sorveteria e outros espaços. O "Olivier Anquier du Brésil" tem previsão de abrir em 2026, na capital Riad. O investimento não foi revelado.

Como será o complexo

Espaços serão interligados em uma praça. O "Olivier Anquier du Brésil" terá restaurante, padaria, café, sorveteria e outros espaços, como uma área lúdica para crianças. "Esse espaço será parecido a uma praça de vilarejo da minha infância na França, mas sem a igrejinha no meio. Em volta da praça, estarão os meus pães, a carne brasileira, o meu bife com batata frita, o molho da minha tia, café, sorvete. Será um pedaço do meu Brasil", declara Olivier.