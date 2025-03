Ela se divorciou, ficou sem dinheiro e emprego e hoje fatura R$ 5,8 milhões

Wang voltou ao mercado de trabalho e, em menos de um ano, entrou no Google, onde trabalhou com qualidade de software e operações. Logo percebeu que queria mais do que estabilidade. Ela queria crescimento. A decisão de mergulhar no setor de inteligência artificial a levou a triplicar a renda.

Hoje, com renda de quase R$ 5,8 milhões por ano, Wang tem um portfólio de investimentos de sete dígitos e está no caminho para a independência financeira. "Estou no ponto em que poderia me aposentar cedo, mas prefiro continuar trabalhando porque meu trabalho me realiza", disse à CNBC.

Apesar do alto salário, Wang mantém um estilo de vida comum. "Prefiro investir do que comprar uma casa cara", aponta. Ela dedica uma parte significativa de sua renda para o futuro, investindo em contas de aposentadoria e outras aplicações financeiras.