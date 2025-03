Engenheiro largou emprego e hoje fatura R$ 4 milhões com aluguel de caverna

Nem toda história é tão bem-sucedida quanto a nossa, mas há algo gratificante em fazer o que você ama. Acho que as pessoas não precisam ter medo de dar esse salto se o fizerem com responsabilidade. Não saia do seu emprego aleatoriamente e tente começar a trabalhar em outra coisa. Molhe os pés, experimente coisas, descubra o que você ama e, então, descubra um plano para começar a fazer isso Bryant Gingerich, empreendedor

A propriedade mais procurada para alugar é a "The Cave". O imóvel de 140 metros quadrados com paredes rústicas de pedras expostas foi construído por US$ 400 mil, no entanto, a empresa consegue US$ 190 mil em lucros líquidos anuais só com essa acomodação.

Não há nada parecido por aí. Para a maioria das nossas propriedades, temos principalmente pessoas locais vindo. Mas para a caverna, notei mais pessoas vindo de mais longe. Às vezes, elas voam para Columbus e vão até lá. É incrivelmente lucrativo, especialmente quando você considera quanto dinheiro tivemos que investir, que não foi muito. É bem excepcional. Quanto ao retorno sobre o investimento, isso é bem inédito Gingerich, à Fortune.

Já a acomodação "The Cottage" foi uma casa reformada por US$ 120 mil. Ela conta com um quarto, um banheiro e um loft. Hoje em dia, gera lucros líquidos em torno de US$ 60 mil.

Com o sucesso das duas primeiras acomodações o casal resolveu investir em A-Frame. Trata-se de uma construção triangular, tal como uma cabana, com três quartos, dois banheiros e um loft. O custo para construí-la foi de US$ 300 mil e agora ela gera US$ 160 mil em ganhos líquidos por ano.