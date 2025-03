Filho de pedreiro, ele tem empresa que monitora encostas e fatura R$ 11 mi

O projeto atua com base em três pilares. O primeiro é o monitoramento das encostas (por meio de sensores de alta precisão e sistemas de alerta), participação comunitária (envolvendo a população em ações de prevenção e conscientização) e alertas emergenciais (para evacuações rápidas em situações de risco iminente). Um projeto-piloto foi feito em parceria com a Prefeitura de Campos do Jordão (SP), entre 2022 e 2024.

Como funciona. "Nós utilizamos equipamentos automatizados, como inclinômetros para medir a movimentação do solo e sistemas que avaliam a elasticidade e resistência do terreno. O monitoramento é feito de forma remota e contínua, integrando dados climáticos e análises geotécnicas. O sistema emite alertas com 4 a 12 horas de antecedência, permitindo evacuações seguras e evitando riscos de vida", diz Machado.

MMF Projetos no RS. Outro projeto em andamento é a contenção de encostas ao longo de diversos trechos da BR-470, no Rio Grande do Sul.

Em 2024, o faturamento foi de R$ 11 milhões. O lucro foi de R$ 2,8 milhões. Entre os principais clientes, estão Grupo Arteris, Grupo EPR e Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).

A empresa tem 50 funcionários — 50% são negros. Além de Machado e Mirisola, a MMF tem mais três sócios: Fernanda Castells (diretora de projetos), Denis Suzuki (diretor de instrumentação) e Douglas Oliveira (diretor de serviços).

Expansão da operação para a África