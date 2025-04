5 cursos gratuitos do Sebrae em 2025 que podem ser feitos via WhatsApp

O Sebrae tem ao menos 330 cursos gratuitos em São Paulo no ano de 2025, alguns que podem ser feitos até via WhatsApp.

Como funcionam os cursos

Cada estado brasileiro tem uma unidade própria do Sebrae. Só em São Paulo, são mais de 330 cursos gratuitos. Alguns deles podem ser feitos até via WhatsApp. Micro e pequenos empresários e MEI (Microempreendedor individual) podem se inscrever. Citando outros estados: em Goiás, são oferecidas oficinas presenciais. Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro tem cursos online com duração de seis horas. Todos são de graça.

Sebrae-SP criou quatro "categorias" de cursos para que o empreendedor procure aquele que deseja aprender mais no momento. O Sebrae Comece oferece qualificação para iniciar "com o pé direito"; o Seja foca no desenvolvimento pessoal e habilidades empreendedoras; no Sebrae Faça, são ensinadas estratégias para garantir a manutenção do negócio; e o Alcance dá suporte especializado para atingir novos patamares de sucesso. Há opção de curso EAD (Ensino a Distância) que faz uma pergunta provocativa: "será que sou empreendedor?".