De boleiro a empresário: ele fez do leite de búfala um império familiar

Crescimento de 20% por ano

Desde a fundação, a Levitare cresce entre 20% ao ano. Atualmente, a empresa mantém parcerias com mais de 300 fornecedores e 200 colaboradores, e sua fábrica, que ocupa mais de 6,5 mil metros quadrados, já passou por sete expansões, processando atualmente mais de 10 milhões de litros de leite por ano. "Quando estamos dentro do negócio, nem sempre percebemos a dimensão, mas, ao longo de 25 anos, com um crescimento médio de 20% ao ano, a multiplicação foi muito significativa", afirma Nakid.

A meta é aumentar a cultura de consumo no país e fomentar a produção. Apesar de ainda ser considerado um alimento nobre, o preço dos queijos de búfala vêm caindo à medida que vão se popularizando. Segundo a ABCB (Associação Brasileira de Criadores de Búfalo), a produção de leite de búfala em São Paulo registrou um crescimento de 12% nos últimos dez anos, com um avanço ainda mais expressivo de 20% nas regiões do Vale do Ribeira e do sudoeste paulista.

Nosso mercado ainda é restrito e pequeno. Em São Paulo, pelo histórico da cultura italiana e pela alta gastronomia, o consumo já é elevado. Mas há regiões que ainda precisam ser trabalhadas, tanto em termos de consumo quanto de cultura, para que esse crescimento continue .

Jorge Nakid, co-fundador da Levitare

O sabor suave do queijo de búfala e a essência artesanal da fabricação fazem o produto ser mais atrativo. Apesar de custar de 10% a 20% mais caro em relação aos derivados do leite bovino, os queijos de búfala são considerados mais saudáveis, com mais proteínas e cálcio. Além disso, mesmo com a produção em larga escala, a Levitare mantém seu aspecto artesanal. "Investimos muito nesse controle e nos processos de produção para manter nosso diferencial no mercado. Nosso fermento é italiano, exclusivo, e somos os únicos a utilizá-lo no Brasil", afirma Nakid.

Os diferenciais competitivos que tornaram a Levitare um grande nome do setor de lácteos de búfala. Segundo Ulysses Reis, professor de MBAs da FGV, a empresa reúne uma série de fatores que garantiram o crescimento e o sucesso ao longo dos seus 25 anos. Além de acertar com um produto que traz benefícios para a saúde, o negócio também conseguiu trazer a qualidade das criações de búfala para São Paulo - esses rebanhos são mais comuns no norte do país. "É um produto que se quer no mercado. As pessoas que consomem estão dispostas a pagar mais", afirma.