Jovem de 30 anos cria rede social 'diferentona' e converte solidão em lucro

Ao retornar para o Reino Unido, ela tentou criar contatos em eventos de networking, mas o ambiente corporativo não facilitou as interações. Gunby também recorreu ao Bumble BFF (divisão de amizades no aplicativo de namoro) e grupos de Facebook, mas as comunidades eram "ultrapassadas".

Se sentir sozinho é um sentimento compartilhado por uma a cada cinco pessoas no mundo. É o que mostra uma pesquisa global da consultoria Gallup, revelando que a solidão supera relatos de dor física, preocupação, tristeza, estresse e raiva.

O casal decidiu virar o jogo e criar uma plataforma digital que promovesse conexões na vida real. Eles contrataram uma agência para testar o piloto do aplicativo em universidades britânicas.

Cliq foi fundada em fevereiro de 2023 para conectar usuários, criar comunidades e organizar eventos. A plataforma reúne 100 mil pessoas no mundo, com forte presença nos Estados Unidos, Austrália e Indonésia. "Queríamos criar um modelo híbrido: você se conecta com as pessoas online antes de se conectar offline", explicou Gunby à CNBC.

Investimento inicial ultrapassou a meta da empresa. Quase dois anos após entrar no ar, a rede garantiu £ 528,900 (R$ 3,8 milhões), e uma nova rodada será lançada em breve, segundo a fundadora.

75% dos usuários retornam ao aplicativo semanalmente. Agora, a empresa está criando comunidades com os "maiores influenciadores digitais do Reino Unido" e trabalhando em parcerias com marcas globais.