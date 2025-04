Ele largou Wall Street e agora ganha R$ 5.800 por hora em trabalho online

Menking definiu valores mínimos e máximos para seu novo trabalho. Ele entrou em contato com plataformas de tutoria online como Wyzant e começou cobrando de US$ 50 (R$ 291) a US$ 100 (R$ 582) por hora. Ao longo do tempo, ele priorizou canais que pudessem aumentar suas taxas.

Ao descobrir qual é o mínimo e o máximo que você pode ganhar, você pode definir seus preços de acordo para crescer junto com sua reputação e base de clientes. Não tenha medo de pensar de forma expansiva Steven Menking, para a CNBC

O empreendedor fundou a Menking Tutoring em Nova York, em 2020. A empresa oferece suporte personalizado aos alunos, com cursos preparatórios para testes padronizados. Além disso, oferece serviços de consultoria financeira e treina analistas de banco de investimento.

Em 2023, Menking ganhou mais de US$ 500.000 (R$ 2,9 milhões) com aulas particulares. Atualmente, ele cobra até US$ 1.000 (R$ 5,8 mil) por hora de trabalho como tutor.

A maioria dos alunos é estudante de universidades da Ivy League, entre as mais prestigiadas do mundo, como Princeton e Yale. Ele também ensina jovens que ainda estão no ensino médio e precisam de uma forcinha extra com matemática, por exemplo.