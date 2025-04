Hamburguerias temáticas são instagramáveis e têm ações para segurar cliente

História de feitiçaria. As lojas têm decoração que conta uma história de feitiçaria, com poções, caldeirões, chapéus, plantas, quadros e outros itens mágicos. "O ambiente é 100% instagramável. Algumas unidades possuem mais de um salão de refeições, cada um com uma decoração. O exemplo é a loja de Perdizes, onde algumas mesas ficam na 'estufa de mandrágoras'", diz Otávio Júnior, 33, sócio-fundador do Vassoura Quebrada.

Vassoura é o símbolo da marca. "Pontualmente em datas especiais, trabalhamos com duendes ou criaturas mágicas para apresentações e interação com o público", afirma.

Não há uma ação de fidelização. "O próprio ambiente e os produtos exclusivos cativam demais a ponto de gerar retorno. A curiosidade do tema 'magia e bruxaria' chama atenção na primeira vez, mas a reincidência está ligada à qualidade do serviço e ao sabor dos pratos", afirma. Segundo ele, por ser um local de identificação de fãs destes universos fantásticos, grupos de amigos gostam de torná-lo ponto de encontro. "Eles se sentem à vontade e podem usar suas roupas temáticas e brincar de viver aquela realidade", declara.

Cerveja espumosa é destaque. O carro-chefe da casa é o hambúrguer Porcorum, com 150g de carne bovina, queijo cheddar derretido, tiras de bacon e molho barbecue artesanal. Outro produto que faz sucesso é a Cerveja Espumosa, um milkshake cremoso. Em 2024, a empresa faturou R$ 20 milhões. O lucro foi de 18%.

Atenção às novas tendências

Hamburguerias temáticas conversam com um nicho específico. Por isso, é mais fácil atrair e fidelizar clientes. É o que diz Samuel Souza, consultor de negócios do Sebrae-SP. "Quanto mais ambientes lúdicos e instagramáveis para 'prender' a atenção do cliente, mais tempo ele ficará na casa e, portanto, é maior a possibilidade de fazê-lo consumir mais", afirma.