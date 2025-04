Como escolher a franquia certa e não cair em uma roubada?

Tudo isso possibilita fazer uma análise financeira, para avaliar realmente a viabilidade econômica e financeira da operação. O franqueador é sólido? E eu vou realmente ter um negócio lucrativo, que me traga payback (retorno de investimento) em tempo razoável, de dois a três anos, no máximo quatro anos? Vai me trazer lucratividade? É um bom negócio para mim ou é melhor investir num fundo, no banco?

Natan Baril, diretor jurídico da ABF

Fale com franqueados da marca. A recomendação é ouvir ao menos três franqueados, observa Baril. "(Isso) permite interagir com quem está na rede. Você tem a oportunidade de conversar com pessoas que estão respirando a operação, estão enfrentando desafios e podem te dizer: 'entra ou não entra'", observa o diretor jurídico da ABF. Porém, para evitar que os contatos sejam direcionados para "amigos" do dono da franquia, o professor da Escola de Negócios da PUC-RS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), Lucas Roldan, orienta ouvir seis franqueados. "Quanto mais pessoas, melhor".

Pesquise a franquia e o produto ofertado. Sitta recomenda que o interessado se passe por cliente e veja como é o funcionamento do negócio e possíveis gargalos. Também recomenda verificar se há identificação do franqueado com o produto ofertado pela marca, observa Baril. "A experiência que eu tenho é que se você tiver um apego, um afeto com o negócio que está empreendendo, normalmente vai performar muito melhor, crescer dentro da rede", observa o diretor jurídico da ABF.

Verifique as regras de território da franquia. Muitas redes já têm elaborado mapeamento de onde é possível abrir uma nova franquia, observa Sitta. E nem sempre o local onde o interessado está, de fato, está nos planos de expansão da marca. "As franquias costumam mapear os territórios que elas querem investir. O cuidado que a marca tem que ter é não colocar um franqueado muito próximo de outro, porque acabam competindo", observa a analista de franquias do Sebrae.

Analise o ponto onde vai ser instalado o negócio. A escolha do local onde vai ser instalado o negócio também precisa ser bem avaliada. Roldan recomenda localizações com alto fluxo de pessoas, o que dá mais visibilidade para o negócio. A análise da localização também deve levar em conta o poder aquisitivo da vizinhança. Uma franquia premium pode não dar muito certo em um bairro muito popular, observa o professor da PUC-RS. "Falhar no ponto é um dos maiores riscos", diz Roldan.

Procure franquias já consolidadas. Para o primeiro negócio, a escolha de franquias já consolidadas pode diminuir os riscos para potenciais interessados. "O maior risco são franquias que estão começando, não conhecem bem o modelo, prometem retorno rápido e não entregam o que prometem. Por isso que é importante estudar a franqueadora", entende Roldan.