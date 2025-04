Pelados na barberaria: negócio nudista atrai fetichistas e rende R$ 20 mil

O barbeiro Paulo Motta, 28, faz sucesso com um salão nudista, que oferece serviços de beleza aliado ao fetiche para os clientes que buscam algo além do simples corte de cabelo ou barba. O empreendimento ousado traz um retorno financeiro mensal de até R$ 20 mil ao jovem cearense, que largou uma faculdade para empreender naquilo que lhe dá mais prazer, em todos os sentidos.

O que aconteceu

Paulo tinha 15 anos quando saiu de Tauá, no interior do Ceará, para morar em São Paulo. Na capital paulista, trabalhou como atendente de restaurante e chegou a tentar uma faculdade de Medicina Veterinária, mas abriu mão do curso durante a pandemia de covid-19. Foi justamente nesse período que o cearense decidiu empreender na barbearia — uma área que já despertava seu interesse, mas que ele reinventou com um toque de intimidade entre barbeiro e cliente.

Motivado pelo cansaço da rotina universitária e do trabalho no restaurante, Motta decidiu se profissionalizar em cortes e cuidados masculinos. "Pensei em investir em algo que me proporcionasse independência, e aí surgiu a ideia da barbearia", relata.