Rede de cafeterias premium tem meta de abrir 20 lojas este ano; 10 em SP

Apoio ao trabalho de mulheres. A empresa tem, diz ela, uma preocupação de fomentar e apoiar o trabalho feminino. Para isso, o Café Cultura vende em suas lojas o café especial "Delas", produzido com grãos oriundos de dez produtoras mulheres. "Estamos na 10ª edição, e cada edição vem de uma produtora mulher", declara. Um pacote de 250g do "Delas" custa R$ 75.

Em 2024, a empresa faturou R$ 80 milhões. O lucro não foi revelado.

Atenção ao padrão de qualidade das lojas

Pilares da empresa agregam valor ao negócio. Ao focar na qualidade do produto, em ações de sustentabilidade e na valorização do produtor, o Café Cultura agrega valor ao seu negócio. É o que diz Aldo Batista Jr., consultor de negócios do Sebrae-SP.

Empresa tem propósito claro. "O pilar da qualidade, com o rastreamento do café, desde a produção até a entrega nas lojas, traz segurança ao cliente. A sustentabilidade que a empresa faz no aproveitamento do produto e a valorização do produtor, com o empreendedorismo feminino, são outros pilares que deixam claro o propósito da empresa", afirma.