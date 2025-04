Ela saiu da favela; hoje é advogada de imigração nos EUA e atende famosos

Profissionais de tecnologia em alta. "Outro visto bem requisitado aqui no escritório é o EB2NIW, para profissionais com habilidades especiais, ou seja, aqueles com formações elevadas, que já têm muito sucesso em suas áreas de atuação no país de origem e com experiência comprovada. Eles estão em áreas consideradas de alta necessidade aqui nos EUA. Um exemplo são os profissionais na área de tecnologia".

No Salvador Law, os brasileiros representam 85% dos clientes. O escritório atende também outras nacionalidades, como argentinos, colombianos e peruanos. Os preços dos serviços variam muito. Mas a média é de US$ 15 mil.

Em 2024, a empresa faturou US$ 1 milhão. O lucro foi de US$ 150 mil.

Empresa terá escritório no Brasil. Larissa diz que firmou parceria com um advogado do Rio para o Salvador Law ter uma sede brasileira. A previsão é começar a funcionar até o final deste mês.

Aumento de clientes após Trump. Larissa diz que, desde a posse do presidente Donald Trump, a procura por legalização aumentou quase 80% no escritório do Salvador Law. "Com a entrada do Trump, não somente pessoas com visto querem saber suas opções de permanecer, mas muitas pessoas sem status querem saber o que fazer agora. Elas também querem saber quais precauções devem tomar para não cair em armadilhas de pessoas vendendo sonhos que viram pesadelos", declara.

Ter apoio profissional é primordial, diz consultor

Larissa tem características comportamentais de empreendedores de sucesso. É o que diz Adelmo Solera, consultor de negócios do Sebrae-SP. "A trajetória dela mostra isso, como a busca por oportunidade, aprendizados, conhecimentos e rede de apoio, a iniciativa de se especializar em um nicho de mercado, a persistência e todo o comprometimento dela, entre outras", diz.