Americana filha de brasileiros abre brechó no Brasil e quer ter 50 lojas

Loja estruturada e experiência do cliente são pontos altos do negócio. "O conceito dela não é só vender roupas usadas, mas ter um espaço acolhedor e confortável. Tudo isso agrega valor à marca dela", afirma ele.

Expandir sem testar o modelo de negócio é um desafio. O consultor diz que o plano de expansão do Release é ousado. No entanto, diz ele, a marca tem apenas uma loja própria. "Para escalar, é preciso, antes, testar o modelo de negócio em outra região e com outro público, para ver como o mercado funciona. Toda empresa com só uma unidade no mercado tem um desafio maior para escalar", afirma.

Outro ponto de atenção é a logística. Para Jerônimo, em um processo de expansão, a empresa precisa buscar parceiros e fornecedores, para que possam atender as demandas do público daquela região. "Nesse segmento, a regionalização precisa ser considerada. A empresa deve fazer um estudo do mercado para conhecer o seu público."

