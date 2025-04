Empresa de biometria facial tem Palmeiras, Flamengo e Timão como clientes

Timão e São Paulo são novos na carteira da Bepass. Desde janeiro deste ano, o São Paulo, no MorumBIS, é cliente da Bepass. Já o Corinthians, que administra a Arena Neo Química, firmou contrato agora em abril.

Outros grandes clubes no portfólio. Entre os clientes da Bepass, estão os clubes que administram os estádios: Arena do Grêmio (Grêmio), Maracanã (Fluminense e Flamengo que mandam jogos no estádio), Nilton Santos (Botafogo) e Vila Belmiro (Santos). Já os contratos com os estádios Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), e Arena das Dunas, em Natal (RN), foram firmados com as empresas que administram o local (e não com os times que jogam lá).

No total, são cerca de 3,5 milhões de torcedores cadastrados na plataforma. Juntos, os clientes da Bepass representam 80% da torcida brasileira, segundo Cadar.

Clientela fora do futebol. A Bepass também opera no setor de entretenimento. A empresa implantou a biometria facial em diversos eventos, como no Camarote Bar Brahma no Carnaval deste ano em São Paulo e na 69ª edição da Festa do Peão de Barretos em 2024, que recebeu cerca de 900 mil visitantes.

Aberta em 2022 em São Paulo com investimento inicial foi de R$ 600 mil. Entre 2023 e 2024, a empresa recebeu R$ 8 milhões em aportes de três fundos de investimentos: Ingresse, Outfield e Linkinfirm.

Em 2024, o faturamento foi de R$ 9 milhões. O lucro não foi informado.