Empresa começou em porão e hoje exporta potes organizadores para 25 países

Rebranding da marca. Em 2007, a empresa passou a se chamar Ou. "Desde o início, a empresa já tinha um conceito bem inovador, com produtos de utilidades domésticas bonitos, com design diferenciado, funcionalidade e cores na tendência. As pessoas gostavam dos produtos, mas não reconheciam a marca. Por isso, o rebranding transformou a Martiplast em Ou, um nome que remete à liberdade de escolha do consumidor", declara Martini.

Os fundadores continuam na empresa. Juarez Martini é CEO, e Nelson (pai de Vinícius), é diretor de desenvolvimento. "A empresa ainda é familiar", declara.

Principais produtos e canais de venda

A Ou tem mais de 800 produtos em seu portfólio. São itens para cozinha, lavanderia, banheiro e organização em geral. As principais linhas são a Clear Fresh (organizadores de geladeira), a Block (potes herméticos) e a Grid (cestos e caixas para diferentes ambientes).

O produto mais vendido são os organizadores de geladeira. Custa a partir de R$ 39,90 no e-commerce da marca. "Temos mais de 20 tipos de organizadores de geladeira. Os recipientes têm um sistema de ventilação que ajuda a preservar os alimentos frescos por mais tempo", diz.

A Ou não tem loja própria. Vende seus produtos diretamente para varejistas, distribuidores e marketplaces. São mais de 2.500 pontos de venda no país, entre eles supermercados e hipermercados (Carrefour, Pão de Açúcar, etc.), lojas de departamentos (Leroy Merlin, Americanas, Havan, etc.) e lojas de presentes (Preçolandia, Multicoisas, etc.). No digital, está na Amazon e Magalu e no e-commerce próprio, lançado em 2021.