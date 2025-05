Krispy Kreme, rede de donuts dos EUA, abre primeira loja no Brasil

A Krispy Kreme foi fundada em 1937, nos EUA. Está sediada em Charlotte, na Carolina do Norte. Atualmente, opera em 40 países, com cerca de 17,5 mil pontos de venda.

Preço deve ser pensado com cuidado

Integração de conveniência com indulgência desejada. Simone Galante, fundadora e CEO da Galunion, empresa especializada no mercado food service, diz que a parceria com a rede de conveniência AmPm permite à Krispy Kreme acessar um canal que o consumidor brasileiro já frequenta para compras rápidas e práticas. "Esse modelo atende à busca por indulgência acessível e imediata, especialmente entre consumidores das classes B e C, que demonstram forte valorização de produtos saborosos em momentos pontuais, sem a obrigação de uma refeição completa", afirma.

"Comida gostosa" é considerada. A pesquisa "Alimentação Hoje: a visão do consumidor do foodservice", da Galunion, divulgada em março, revela que 42% dos consumidores escolhem locais por "comida gostosa". "Isso se alinha bem com a proposta do donut como produto principal", diz Simone.

Atração de públicos que valorizam experiência e novidade. Ela diz que a marca tem alto potencial de gerar desejo nas redes sociais e atrair consumidores que buscam experiências novas e compartilháveis. Segundo a pesquisa, 41% dos consumidores se influenciam por conteúdos nas redes sociais na hora de decidir onde comer, sendo esse um canal-chave para promover sabores criativos e campanhas sazonais. "A oferta de 12 sabores pode ser uma estratégia eficaz para gerar curiosidade recorrente, promovendo revisitas e testagem de novos produtos", afirma.

Atenção ao preço. "Apesar do apelo emocional do produto, há um ponto de atenção importante quanto à sensibilidade ao preço, especialmente fora da classe A", diz Simone. Segundo ela, a pesquisa de março mostrou que classes mais populares estão reduzindo o consumo fora do lar e, entre os consumidores da classe C, 58% relataram diminuição na frequência de uso de serviços de foodservice.