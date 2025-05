Nestlé lança app para treinar empreendedor; boleira faz curso de finanças

Outra produção são bolos confeitados para festas. Segundo a confeiteira, ela faz uma média de seis bolos de aniversário, por semana. O preço é a partir de R$ 75 (o quilo). "O valor depende do recheio", diz ela, que também faz salgados e docinhos para festa.

Cozinha fica no quintal. Para dar conta da produção, Edilaine diz ter reformado dois cômodos que tinha no fundo do seu quintal, para adaptar uma cozinha para trabalhar com a confeitaria. Ela mora no bairro do Jaguaré, em São Paulo. Atua como MEI (microempreendedor individual).

Conheci o Doce Jornada após receber um email da Nestlé, já que sou cadastrado há anos na plataforma de receitas da marca. Venho acessando o aplicativo, para fazer cursos, baixar e-books e cadastrar minhas notas fiscais, das compras semanais que faço para a minha produção de bolos.

Edilaine Ramos, confeiteira

Como é o app da Nestlé

App tem cursos e dá descontos. A Nestlé lançou o Doce Jornada em abril, um aplicativo com linguagem gamificada voltado para empreendedores culinários, que já têm ou estão iniciando algum negócio na área de alimentação. O usuário acumula pontos com os cursos, que dão direito a benefícios, como descontos na compra de produtos da marca e de outros parceiros (Magalu, Casas Bahia, etc.).

Ferramenta gratuita com cursos profissionalizantes. O foco inicial são cursos para o aperfeiçoamento técnico no universo de marmitas e demandas para festas e datas especiais. São três módulos de capacitação (básico, avançado e profissional), que reúnem cursos, e-books e outros conteúdos, como planilhas que ajudam o empreendedor a precificar o produto.