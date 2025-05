Após fazer brigadeiros do seu casório, ela abriu doceria e fatura R$ 15 mi

Harmonização com doces. Já foram feitas ativações com a Nespresso, harmonizando doces e cafés especiais, e com a Chandon, com espumantes e sobremesas.

Atenção ao processo de expansão

Experiência do cliente é o ponto alto do negócio. É o que diz Alexandre Giraldi, consultor de negócios do Sebrae-SP. "Hoje em dia, há milhares de pessoas que vendem produtos de qualidade, mas que não oferecem uma experiência no processo de compra. Daí, o cliente entende o produto como efêmero. O que faz a diferença é a experiência que o cliente vai ter, e isso a PikurruchA'S proporciona com excelência", afirma.

Mundo cor-de-rosa. "A marca investiu em produtos de ótima qualidade e com apresentação impecável, tem ambientes instagramáveis, que fazem o cliente almejar vivenciar aquele mundo de fantasia cor-de-rosa, e atendimento excepcional, além de estar sempre inovando em seus produtos", diz.

Cuidado no processo da expansão. Para Giraldi, uma expansão desordenada poderá prejudicar a imagem da marca. "Principalmente quando se fala em franquia. É preciso ter atenção quanto à padronização da franquia, dos produtos e serviços, e ter controle produtivo bem definido para que não haja prejuízo financeiro e desperdício de alimentos", diz.

Outra preocupação é com a saúde alimentar. Giraldi diz que a PikurruchA'S está em um ramo de atividade que, historicamente, não é tido como saudável. "A questão da saudabilidade é uma tendência atual que vem crescendo muito. Por isso, a empresa precisa sempre oferecer produtos com baixa caloria, baixo glúten, zero açúcar, para continuar sendo uma boa opção para quem fugir da dieta tradicional, sem culpa."