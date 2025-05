Rede de cafeterias brasileira quer ter 30 lojas em Portugal

Adaptação do cardápio. Produtos portugueses foram incluídos no cardápio. Entre eles, estão a tosta mista de presunto e queijo no pão de Saloio (um pão típico português) e a torta de frango assada com batata chips portuguesa. "O cardápio foi adaptado para incluir opções que dialogassem com os hábitos locais, especialmente com foco em brunch [refeição que combina café da manhã e almoço]", diz Moreira.

Clássicos brasileiros foram mantidos. "Coxinha de frango, empadas e bolo de cenoura com brigadeiro no formato vulcão, que já é um dos favoritos da nossa rede, não poderiam faltar no cardápio", diz Moreira. Mas o produto mais vendido tanto no Brasil quanto na unidade de Portugal é o fraplash, um tipo de frappé com diversas opções de sabores, como café, brigadeiro, paçoca e morango. O fraplash custa a partir de R$ 19,90.

Tamanho da Splash no Brasil

Sabrina Sato é sócia da Splash Bebidas Urbanas Imagem: Divulgação

A Splash Bebidas Urbanas foi aberta em São Paulo, em 2018. Hoje, a rede tem 65 unidades em operação no Brasil. Apenas uma é própria; as demais são franquias.