Magalu lança plataforma para ajudar mulheres a vender mais no marketplace

Conexão entre as mulheres e rede de apoio. Haverá eventos presenciais e online e até grupos de conversa para trocar informações e experiências. "Será uma rede de apoio e desenvolvimento para impulsionar mulheres e seus negócios", afirma Denise Hamano, gerente de produtos do Magalu Marketplace.

Roda de conversa. Ao menos, uma vez por mês, Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de Administração do Magalu, fará uma roda de conversa online com as participantes da comunidade.

Venda de produtos. As empreendedoras e mulheres de negócios terão também áreas exclusivas para vender seus produtos na plataforma e ainda incentivos financeiros, como redução de taxas para vender pelo e-commerce da companhia. A empresa não detalhou como será essa redução.

O nosso objetivo é que seja uma comunidade que perdure, que se retroalimente e ajude muitas mulheres a crescer.

Denise Hamano, gerente de produtos do Magalu Marketplace.

Eu sempre acreditei que, quando a gente se une, troca experiências e apoia umas às outras, ninguém segura a força da mulher brasileira.

Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de Administração do Magalu

360 mil "sellers" na base. O Magazine Luiza tem em sua base cerca de 360 mil "sellers" (parceiros que vendem no marketplace do Magalu). Destes, 34% são mulheres donas do seu próprio negócio. Das empresas abertas por homens, 15% têm mulheres à frente do negócio no dia a dia. Cerca de 80% das mulheres que estão no marketplace do Magalu têm faturamento de até R$ 50 mil, segundo Denise.