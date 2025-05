Como PMEs podem usar as redes sociais para ganhar mais dinheiro

Cuide ao levar o mesmo conteúdo para outras plataformas. No TikTok, por exemplo, a recomendação é criar conteúdo nativo, que seja relevante, personalizado e que se integre ao ambiente da plataforma. "O grande erro que as pessoas cometem é pegar conteúdo que fizeram para outra plataforma e colocar no TikTok. E daí tira a conclusão precipitada de que: 'não tive o resultado que queria'. Mas você postou um vídeo na horizontal, sendo que na plataforma os vídeos são verticais. (Postou) Um vídeo sem som, sendo que no TikTok você precisa ter som por ser uma plataforma de entretenimento. Você precisa ter o som para que você possa ter essa experiência imersiva, não apenas do vídeo", observa Silvia Belluzzo, diretora de marketing de negócios para PMEs na América Latina no TikTok.

Aposte nas hashtags. No TikTok é possível verificar pelo serviço "Creative Center" quais são as hashtags que estão sendo mais utilizadas no momento - é possível selecionar um período específico.

O TikTok cada vez mais tem se tornado uma plataforma de buscas e um lugar de descobertas. Então o pequeno empreendedor que entra na plataforma e não sabe muito bem como vai conectar seu produto à comunidade, ele pode através das hashtags encontrar conteúdo e nisso entender como a comunidade dele se conecta, o tom de voz, formato de narrativa e entender o que está em alta. O TikTok é um lugar onde as tendências nascem.

Silvia Belluzzo, diretora de marketing de negócios para PMEs na América Latina no TikTok.

Avalie fazer tráfego pago. Hoje, há dois tipos de tráfego nas redes sociais: o orgânico e o pago. O primeiro ocorre quando as pessoas encontram o perfil de forma "natural", sem a necessidade de investimentos. Já o pago requer o desembolso de valores. No tráfego pago estão publicações patrocinadas, por exemplo. Entre MEIs e micro empresários, ainda é difícil de ocorrer tráfego pago, observa a analista do Sebrae RS. "(Nelas) Não se têm essa visão que o tráfego pago, o anúncio, é benéfico e que é um investimento para as vendas. O tráfego pago tem diversas estratégias: pode fazer impulsionamento para atrair pessoas para sua rede social, para a venda direta, que normalmente é focado numa venda. O objetivo é sempre atrair pessoas para fechar a venda", explica Colombo.