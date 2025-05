Brasileira radicada nos EUA cria tênis à base de planta; custa até R$ 759

Empresa precisa conhecer seu público

Negócio focado em sustentabilidade está em alta. E a Arcas Bear Sneakers está dentro dessa tendência. É o que diz Juliana Segallio, consultora de negócios do Sebrae-SP. "Sustentabilidade é muito mais que o reaproveitamento dos insumos. Vai além. Envolve todo o processo produtivo, e é isso que a Arcas faz", diz.

Focar no e-commerce é um bom começo. Para Juliana, a capilaridade da loja física é muito custosa, e loja online tem uma logística melhor. "É muito mais vantajoso investir em relações públicas, para conseguir viralizar o produto nas redes sociais com influenciadores e celebridades que tenham sinergia com a marca. Mas esse tipo de construção é ao longo do tempo e com ações constantes", afirma.

Conhecer bem seu público-alvo. A consultora diz que toda marca deve saber quem é a sua clientela. "O público-alvo da Arcas tem a bandeira da sustentabilidade muito forte e pode pagar por este produto que tem um valor agregado maior. Em cima disso, é muito importante a empresa basear o restante de suas ações estratégias", afirma.

Parcerias com marcas afins. "É importante se associar a outras marcas que 'conversam' com o propósito da Arcas e com as quais o público dela se identifica. Isso vale para parcerias que ela já faz, como a da Chandon, além de apostar em collabs. Mas é preciso ter recorrência e desenvolver estratégias de comunicação mais complexas", declara.

