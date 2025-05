Grupo têxtil compra fábrica da Sulfabril, amplia produção e lança 5ª marca

Após comprar a antiga fábrica da Sulfabril e investir em algumas ações, como automação e modernização de equipamentos, a Tex Cotton lançou em abril a sua quinta marca de roupas infanto-juvenil, com preços mais em conta em relação aos praticados nas outras marcas da empresa. O consumidor só conseguirá comprar as roupas da Bimbi a partir de julho. O investimento foi de R$ 8 milhões.

Empresa tem 5 marcas

As peças da Bimbi custam por volta de R$ 149. Outras marcas do Grupo (Animê, Momi, Authoria e Youccie) têm preços que variam de R$ 210 a R$ 450. As marcas são voltadas para o público infanto-juvenil, com roupas que vão do tamanho RN até 20 anos.

Só em julho chega ao consumidor. Segundo a empresa, desde o lançamento, os produtos da Bimbi estão sendo vendidos somente para as lojas multimarcas, que receberão as roupas para venda ao consumidor a partir de julho. O e-commerce da marca também estará disponível em julho.