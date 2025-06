Franquia ou negócio próprio? Como saber qual é a melhor opção

Quem quer começar a empreender já precisa tomar uma decisão logo de cara: abrir um negócio próprio ou entrar num sistema de franquia. A decisão depende de uma série de fatores, como explicam especialistas ouvidos por UOL Economia.

O que levar em consideração?

Negócio próprio será montado do zero, já a franquia vem com modelo pronto e testado. Karen Sitta, analista de franquias do Sebrae, entende que as duas possibilidades precisam ser bem avaliadas. "Ao abrir um negócio próprio, o potencial empresário acaba passando por todos os 'desafios de se empreender' até chegar aos acertos e ao caminho ideal. Já ao adquirir uma franquia pode-se dizer que este risco inicial é reduzido, o caminho é encurtado, pois muitos erros já foram cometidos pela franqueadora, que deve orientar o potencial franqueado, para o caminho mais seguro", diz a analista.

Muitas franquias já estão consolidadas no mercado, o que facilita a atração dos primeiros consumidores. Para o Sebrae, uma marca normalmente consolidada diminui a taxa de mortalidade de uma franquia. Já no caso do negócio próprio vai ser preciso fazer todo um trabalho para "vender" a marca ao cliente e resultar em vendas do produto ou serviço.