Nada de apê novo; corretora bomba no Instagram vendendo imóveis antigos

A imobiliária Tamaras foi aberta em 2023, em São Paulo. No total, cerca de 200 imóveis antigos já foram vendidos. No início da sua carreira no ramo, Tamara trabalhou em uma imobiliária de lançamentos de imóveis e, depois, em incorporadoras. Antes do segmento, ela havia sido vendedora em lojas de roupas e de decoração. "Mas decidi trabalhar com imóveis, pois tinha o maior ticket, logo, as maiores comissões."

Em que momento ela focou nos antigos? "Estava chateada em ver tantas pessoas comprarem imóveis caros na planta e ficarem decepcionados com a entrega. Queria ajudar as pessoas a comprar melhor, o que me levou a falar dos antigos, que são superiores em minha visão. Passei a celebrar os antiguinhos, e isso encontrou eco em muita gente", declara.

Imóveis antigos são vintage. Para Tamara, as gerações mais novas não associam o antigo ao velho. "O apê da vovó virou vintage, virou cool."

Os prédios novos não são necessariamente ruins. Eles apenas oferecem uma proposta de valor inferior aos antigos. O que tem valor intrínseco é localização e metragem. Então, por que comprar um apartamento com metade do tamanho no mesmo quarteirão, se você pode comprar um com o dobro pelo mesmo valor, por exemplo?

Tamara Stief

As pessoas estão percebendo que os imóveis serem antigos não é uma desvantagem, desde que os prédios tenham tido manutenção.

Tamara Stief

Sucesso nas redes sociais. A atuação da Tamara nas redes sociais chama a atenção pelo jeito descolado de apresentar os imóveis. No Instagram, ela tem mais de 312 mil seguidores. Por mês, são cerca de 5 milhões de visualizações. Ao menos, sete vídeos já passaram de 1 milhão de views. "As redes são por onde entram os clientes para os imóveis e os proprietários que querem anunciar conosco, geralmente por terem gostado de algum conteúdo que postamos ou pelo boca a boca", afirma.