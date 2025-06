Empreendedora investe em bebês reborn depois de burnout e fatura R$ 580 mil

Há mães que mandam as fotos dos filhos para serem reproduzidas nas bonecas. "Eu sou mãe, tenho um filho de quatro anos, e ter a oportunidade de eternizar a imagem bebê é muito bacana. Também temos casos que filhos entram em contato porque as avós moram longe, se sentem solitárias e com saudade dos netos, aí indicamos os modelos de silicone ou os personalizados", comenta Karine.

Bonecas para todos os públicos. As bonecas a pronta entrega ainda são realistas, porém menos detalhadas ou feitas de produtos alternativos, como o cabelo sintético - e mais baratas. "As bonecas 'a pronta entrega' são as peças que mais vendem, até pelo custo mais acessível. As bonecas que são feitas pelas artesãs custam mais de R$ 1.000, podem chegar até a R$ 10 mil", explica.

O custo de importação de 300 bonecas varia de R$ 50 mil a R$ 60 mil. Por ser um produto sazonal, com o período entre o Dia das Criança e o Natal os meses de maior demanda, as importações são feitas a cada três meses, em média, até essas datas. Karine comenta que a Reborn Bebê sempre trabalha com estoque das peças menos complexas para esse tipo de demanda.

A maioria dos revendedores de bonecas reborn trabalham com importações. Em 2024, a balança comercial do segmento de brinquedos superou os US$ 334 milhões em importações, segundo a ABRINQ (Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos). Os países que mais exportam para o Brasil são China, Vietnã e México, respectivamente.

Os planos de expansão envolvem uma loja física e um marketplace especializado. Para os próximos meses, a Reborn Bebê estuda abrir a primeira unidade física em parceria com shoppings em cidades turísticas, onde há um fluxo de jovens e crianças ao longo do ano. Além disso, por possuírem site próprio, a Reborn Bebê quer reforçar o canal como um marketplace proprietário. A empresa já tem quatro "cegonhas" parceiras. Na avaliação de Karine Leal, os marketplaces mais populares apresentam um sistema de operação agressivo que desvaloriza os produtos com maior qualidade.

Com a viralização de alguns vídeos sobre bebês reborn, a empresa viu as vendas caírem. Segundo Karine, as últimas três semanas, em que o tema viralizou nas redes sociais, foi possível notar a queda no tráfego do site da marca. Porém, ela espera fazer desse desafio um trampolim para uma nova empreitada: o marketing de influência.