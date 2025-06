De desenho no paint a pet shop, veterinária fatura hoje R$ 600 mil ao ano

Foco no atendimento individualizado. A ideia na Budapets é fugir do atendimento generalizado visto em outros espaços parecidos na cidade. "Cada tutor tem um jeito que gosta de ser recebido, tem uma demanda. Tem tutor que chega e precisa ir logo embora. Acho que é isso: saber lidar com cada um e ter um atendimento cuidadoso, especialmente com o cãozinho", conta Klein. Os tutores têm acesso a um aplicativo no qual são informadas as atividades do dia, sobre o plano contratado e ainda sobre as vacinas do pet. Além disso, os tutores recebem diariamente fotos e vídeos dos pets pelo WhatsApp e ganham uma mochila para colocar os pertences do doguinho nos dias da creche.

Educação positiva. Na Budapets, as professoras são treinadas no método day care equilibrado, baseado na educação positiva ou adestramento positivo. A ideia é recompensar comportamentos desejados dos cães, sem usar punições.

Cíntia Klein é proprietária da BudaPets Village, criada em 2019 em Balneário Camboriú e que dispõe de creche canina Imagem: Arquivo Pessoal

Principal marketing da empresa é o "boca a boca". Hoje, o perfil da Budapets tem pouco mais de 3,8 mil seguidores. Destes, a maioria é formada por clientes e ex-clientes, que conhecem o espaço. Por conta disso, a proprietária entende que a procura pelos serviços da Buda é orgânica, por indicação de outras pessoas. "A gente tem Instagram, mas o nosso principal marketing é o boca a boca. Nossos clientes recomendam para outros clientes e, mais do que qualquer publicação paga no Instagram, (o novo cliente) vai confiante que vai ser uma coisa boa", explica.

Empresa teve boom na procura por creche. Em 2023, o faturamento mensal da empresa oscilava entre R$ 20 mil a R$ 23 mil e, deste valor, entre R$ 7 mil a R$ 8 mil vinham da creche canina, o que equivale a 35% a 40% do total. Já em 2025, o faturamento mensal está em quase R$ 50 mil por mês e, do total, cerca de 50% é da 'escola para cachorro'. "Antes, a gente tinha clientes novos poucas vezes no mês. E hoje a gente não passa uma semana sem pelo menos cinco pessoas mandando mensagem, pessoas novas agendando serviço, avaliação e banho", conta.

Mercado pet está em alta

Faturamento cresceu 9,6% em 2024 em comparação com o ano anterior. De R$ 68,70 bilhões passou para R$ 75,4 bilhões, segundo dados da Abinpet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação) e do Instituto Pet Brasil.