Dono de marca de café, surfista Italo Ferreira abre sua 1ª cafeteria em SP

Negócio une o lifestyle esportivo com gastronomia saudável. Italo Ferreira diz que a cafeteria foi pensada para atender um público urbano, que busca qualidade de vida e tem uma rotina ativa. "Conseguimos trazer um pouco da minha vida, do que a galera vive diariamente no esporte e também fora dele. É aquele bom café da manhã antes de iniciar o dia, com comidas mais naturais e saudáveis, para todo mundo que quer ter uma base alimentar forte para se manter. É como eu faço dentro do meu mundo, com bons alimentos, para que eu possa ter energia para o resto do dia."

Seu café está à venda na sua cafeteria. O cardápio inclui uma variedade de cafés feitos com os grãos da marca própria de Italo Ferreira, além de criações que misturam café com outros ingredientes. Um pacote com 250 gramas do café Stoke-Ed Coffee custa R$ 52 (moído ou em grãos). No e-commerce do Latitude 13, custa R$ 47,22.

Faturamento mensal. A cafeteria tem uma projeção de faturamento entre R$ 150 mil e R$ 200 mil por mês.

Empreender é como se fosse o surfe. Com o trabalho, as coisas vão acontecendo, e você vai vendo o resultado. E o café foi isso.

Italo Ferreira

Expansão da marca

100 unidades em 4 anos. Meinberg disse que a meta é chegar a cem unidades da cafeteria até 2029. O modelo de expansão será via franquias. "Eu quero abrir mais uma unidade própria em algum aeroporto daqui a um ano, para consolidar mais a marca, e depois abrir franquias", afirma.