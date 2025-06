Casa do Pão de Queijo, Mr. Cat: recuperação judicial impacta franqueados?

Crise da franqueadora pode comprometer o fornecimento de produtos e serviços nas unidades dos franqueados. Isso pode resultar em interrupções, reduções de operações ou até aumentos de taxas e alterações nas condições de pagamento, o que afeta diretamente a operação do franqueado. "A continuidade da operação pode ser colocada em risco, gerando insegurança e desafios adicionais para o franqueado", salienta Nogueira.

A franqueadora pode sugerir a troca da fornecedora dos insumos às franquias. Porém, o franqueado precisa verificar se a mudança não vai encarecer ainda mais as operações, alerta o advogado empresarial Roberto Beninca.

A recomendação é manter o diálogo com o dono da franquia. "Também tem outro lado: a gente não pode demorar muito para tomar uma medida ou acolher alguma e ficar insatisfeito com ela. Por exemplo, o franqueador oferece um novo fornecedor sobre determinado insumo. Eu aceitei a mudança por determinado preço, eu não posso reclamar depois que o custo ficou muito alto - claro, eventualmente vai poder reclamar", pontua Beninca.

Franqueador pode entrar com ação na justiça para rescindir contrato ou propor revisão por "onerosidade excessiva". Isso ocorre em situações em que a recuperação judicial gerou impactos significativos à imagem, reputação, credibilidade e à clientela do franqueado, observa Nogueira. "Nessa hipótese, o franqueado pode fundamentar sua demanda no desequilíbrio do contrato, buscando um reequilíbrio das condições acordadas", explica o advogado.

Como identificar quando a franquia está prestes a pedir a RJ?

É possível observar alguns sinais de que a empresa não está com as finanças em dia. São eles, segundo Baril: alto volume de demissões da área de suporte da franquia, saída de diretores e de líderes, alta taxa de fechamento de unidades, atraso em marketing nacional, além de repercussão jornalística.