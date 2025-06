Com novo sócio, rede de sorveteria sai de 1 para 27 lojas e fatura R$ 25 mi

Por cinco anos, a Duo Gelatto era apenas uma loja, fabricando o sorvete no próprio espaço, em Goiânia (GO). A empresa era tocada por Rafael Borges. Até que em 2022, Anderson Pacheco entrou no negócio, abriu uma segunda unidade, ampliou a produção e formatou o modelo para franquias. Hoje, a rede tem 27 unidades e faturou R$ 25 milhões em 2024.

Meta é expandir em Goiás e entorno

Até o final de 2025, a meta é chegar a 50 lojas. Inicialmente, a empresa quer abrir franquias nas principais cidades de Goiás, além do Tocantins. "A partir desse marco, iniciaremos a expansão para outros estados, priorizando as regiões mais próximas, como no entorno de Brasília e cidades de Minas e São Paulo perto da divisa com o nosso estado", diz Pacheco, 43.