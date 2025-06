Alugava ternos da loja dos pais; hoje, rede de trajes finos fatura R$ 5 mi

Como o negócio começou

A família de Marcon tem loja de aluguel de roupas sociais há 30 anos em Canoas. O forte da Exuberance eram os trajes finos femininos, e o setor masculino tinha poucas opções de ternos, camisas e gravatas e ficava "escondido" nos fundos da loja, assim como a maioria das lojas do segmento. Vasconcellos diz que Marcon viu ali uma oportunidade de mercado: abrir uma loja especializada no aluguel de ternos masculinos que também atendesse pela internet. A Exuberance existe até hoje, mas não trabalha com roupas masculinas.

Começou com ternos da loja dos pais. Inicialmente, a Social Express era uma plataforma, que começou com algumas peças da loja dos pais de Marcon em 2016. Com o tempo, Marcon comprou outros dez ternos.

Com o passar dos meses, Marcon percebeu que as pessoas gostavam de ver o produto de perto, ter o primeiro contato antes de alugá-lo e até de provar diferentes opções antes de finalizar o processo. Por isso, ele decidiu tirar o plano da loja física do papel.

Vitor Vasconcellos, sócio e CEO da Social Express

Abriu a primeira loja física. Para unir forças e abrir a primeira loja física da Social Express, Marcon chamou Vasconcellos, seu amigo de infância, para ser sócio da marca. A primeira loja física foi aberta em 2017, em Canoas. O investimento foi de R$ 100 mil.

Ter novidades para encantar o cliente

Economia compartilhada e circular é tendência. Vitor dos Santos, consultor de negócios do Sebrae-SP, diz que cada vez mais o consumidor está ligado a essa questão. "Não é mais comprar, mas pagar para utilizar aquele produto por um tempo", diz.