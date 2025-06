Delivery próprio ou por aplicativo? O que levar em conta na hora da escolha

Ao calcular, leve em conta os custos de intermediação dos aplicativos. As taxas chegam a variar entre 20% a 30%, dependendo do app, conforme a analista do Sebrae. Porém, dentro desse percentual, já estão as taxas pagas às operadoras de cartões de crédito, que variam entre 1,8% a 3%, lembra Lucien Newton, vice-presidente da vertical de consultoria do Ecossistema 300 Franchising.

Delivery próprio é mais indicado para quem já tem a clientela definida. O modelo é recomendado para aquelas empresas que não têm uma capacidade de produção muito alta, mas que já tem uma estrutura mais madura - inclusive de logística - e conhece seus clientes.

Já o delivery por aplicativo é mais voltado para quem quer ampliar negócio. Essa opção é mais indicada para aquelas empresas que querem expandir suas vendas e tem capacidade para aumentar sua margem de custo e, consequentemente, sua produção. "A estratégia de delivery por aplicativo é uma estratégia viável. Por quê? Ele (o empreendedor) vai conseguir atender a demanda que vai surgir pelo aplicativo e também vai ganhar reconhecimento da marca dele", entende a analista de competitividade do Sebrae.

Uma terceira alternativa é o modelo híbrido, que usa a entrega própria e os aplicativos de delivery de maneira conjunta. A forma híbrida é uma boa opção para quem está começando um negócio e ainda não tem muita clareza das preferências do consumidor.

O ideal é fazer de forma híbrida: estar nos aplicativos para gerar um fluxo e até reconhecimento da marca, porque estará sendo visto em grande escala por esse aplicativo - e, paralelo a isso, pode ir investindo para ir construindo uma rede, base própria de clientes com canais diretos de venda. A ideia é ir experimentando esses dois formatos para até ter esse reconhecimento da marca e fidelização dos clientes.

Jane Blandina da Costa, analista de competitividade do Sebrae

Delivery próprio dá mais autonomia, mas implica em mais estrutura na empresa. A modalidade permite ter um relacionamento mais próximo com o cliente e, ao se fazer a "experiência de entrega", é possível fortalecer a fidelização com esse consumidor, entende Da Costa. E não há as taxas de intermediação dos aplicativos de delivery. "Mas isso também exige que se tenha investimento em infraestrutura, de logística e pessoal. (O empreendedor) Vai ter que ter tecnologias disponíveis para ter seu sistema próprio de delivery", considera a analista do Sebrae.