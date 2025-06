Giraffas anuncia retomada de expansão internacional; Chile será 1º destino

Franqueado ainda não foi escolhido. Segundo Guerra, a empresa está em fase de conversar com grupos estratégicos do Chile. Para isso, contratou a MP Franchising, uma consultoria local, que atua na identificação e qualificação de potenciais parceiros, apoio ao processo de implantação e consolidação da marca no novo mercado.

Meta é ter 52 lojas em 10 anos. Até 2035, o Giraffas tem meta de ter 52 franquias no Chile. Vai começar pela capital e depois chegar a outras cidades, como Viña del Mar, Concepción e Antofagasta. A estimativa é que o investimento de uma franquia fique em torno de US$ 200 mil (cerca de R$ 1,1 milhão).

Foco é se consolidar no Chile. "Nosso plano contempla, em médio prazo, outros mercados da América do Sul, com foco prioritário em países com laços comerciais e culturais com o Brasil. Ainda não há data definida, pois o foco agora é consolidar o Chile", afirma Guerra.

Cardápio pode ser ajustado

Ajuste no cardápio e padronização dos produtos. No Chile, o cardápio manterá a essência da rede, mas passará por ajustes com base em testes e preferências locais. "Estamos em fase de mapeamento e negociação com fornecedores locais, com apoio técnico da equipe brasileira. A prioridade é manter o padrão de qualidade da marca com ingredientes locais equivalentes, importando apenas itens estratégicos, quando necessário", diz Guerra.

Como se diferenciar da concorrência. Guerra diz que a marca chegará ao Chile com um posicionamento único: refeições frescas, completas e com proteínas no prato, servidas com agilidade e a preços acessíveis. "Enquanto o mercado local é dominado por grandes redes focadas em hambúrgueres e pizzas, não há uma marca consolidada com foco em comida de verdade, feita na hora, com variedade e qualidade, que é justamente o core [atividade principal] do Giraffas", afirma.