Ela saiu do mundo corporativo e hoje ganha R$ 54 mil por hora com culinária

Samantha Mui cansou da carreira corporativa, abriu uma empresa para dar aulas de culinária e hoje ganha até US$ 10 mil por hora (R$ 54 mil na cotação atual), mais do que ganhava em um mês inteiro.

O que aconteceu

Nativa de São Francisco, nos Estados Unidos, Mui trabalhou em diversos empregos no setor de serviços e corporativo, como cuidados com idosos e capital de risco, antes de se aventurar no empreendedorismo. A história foi contada pela CNBC Make It.

Durante os anos no mundo corporativo, ela disse que enfrentou muitos momentos de tristeza. Segundo ela, esse sentimento a fez perceber que precisava criar algo próprio, mas foi necessário um grande evento para que ela tomasse a iniciativa.