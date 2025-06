Rede de bolos caseiros abre loja própria em Portugal para testar franquia

Produção de 55 mil bolos por dia

O bolo de maçã com castanha é o mais vendido da rede. Mas outros sabores também fazem sucesso, como o tradicional bolo de fubá, o primeiro bolo lançado pela Casa de Bolos e segue até hoje no cardápio. Com o tempo, este sabor ganhou combinações novas, como fubá com goiabada, fubá com erva-doce e fubá cremoso. A marca vende ainda bolos caseiros no pote, sobremesas geladas e tortas, entre outros.

Toda a produção é artesanal. É feita diretamente pelos franqueados nas cozinhas de suas próprias unidades. Por dia, segundo a empresa, são produzidos 55 mil bolos.

Usar expertise nacional em Portugal

Empresa tem maturidade para a expansão internacional. "Por estar há bastante tempo no mercado no Brasil e ser uma marca conceituada aqui, a Casa de Bolos chega ao exterior com maturidade para identificar os riscos envolvidos nessa expansão. A marca sabe que os desafios que vai enfrentar lá podem ser amenizados com o sucesso da operação brasileira. É diluir os riscos", afirma Márcio Guerra, consultor de negócios do Sebrae-SP.

Abrir loja é uma etapa de internacionalização avançada. Para Guerra, geralmente as marcas começam a ir para o exterior por meio da exportação de seus produtos. "Chegar a Portugal já com uma loja própria em operação é um passo avançado e até ideal para uma marca que trabalha com produtos perecíveis e que devem chegar à mesa dos portugueses com qualidade e frescor."