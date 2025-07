5 habilidades para desenvolver na era da IA, segundo professor de Stanford

2. Equilibre força e empatia

A IA é eficiente em lógica e análise de dados, mas não possui capacidade para uma verdadeira compreensão emocional. Uma das líderes entrevistadas para a pesquisa foi Kathy Mazzarella, CEO da Graybar, empresa especializada em gestão de cadeia de suprimentos. Ela disse que, embora seja importante manter as pessoas responsáveis, ela inicia uma conversa aberta quando percebe alguém com dificuldades no trabalho antes de tomar decisões drásticas sobre a equipe.

Escolher entre ambição e gentileza é uma falsa dicotomia; pessoas bem-sucedidas encontram uma maneira de equilibrar ambos. Seja uma lacuna de habilidades, uma incompatibilidade de cargo ou um desafio pessoal, a forma como você lida com cada cenário será única Robert Siegel.

3. Pense em ecossistemas, não em silos

Compreender seu lugar em um ecossistema mais amplo é uma habilidade cada vez mais crítica. Seth Bodnar, presidente da Universidade de Montana, precisa equilibrar as necessidades de diversos públicos, como estudantes, ex-alunos, professores, administradores, governo, empregadores e até as cidades onde as unidades estão localizadas. Equilibrar as demandas de cada parte e entender como elas interagem ajuda a reduzir conflitos.

O sucesso vem de reconhecer como diferentes setores influenciam uns aos outros e como a inovação muitas vezes surge fora dos silos tradicionais.