Conheça os principais erros dos MEIs, que podem gerar multa ou desenquadro

Deve ser entregue todo ano até o dia 31 de maio, mesmo se não tiver tido nenhum recebimento no período.

Prestar serviços não permitidos ao MEI

Entre os exemplos, estão utilizar essa categoria para atuar em uma profissão regulamentada, que possui registro em conselhos de classe, como advogados, engenheiros, médicos etc.).

Não se registrar na prefeitura ou vigilância (quando necessário) também é um equívoco. Dependendo da atividade e localidade, pode ser preciso alvará, licença sanitária ou ambiental. Desde 2020, graças à Lei da Liberdade Econômica, o MEI pode iniciar seu negócio sem a necessidade de alvará ou licença. Para isso, o microempreendedor deve concordar com o Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará de Licença de Funcionamento, disponível no Portal do Empreendedor. No entanto, existem exceções, principalmente quando a atividade envolve riscos à saúde, segurança ou ao meio ambiente. Um exemplo são os profissionais que trabalham com manipulação de alimentos.

Ter mais de um funcionário

Contratar mais de um funcionário é um erro. Para essa categoria, o limite é um empregado com carteira assinada.