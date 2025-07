Ela queria viver de artesanato, mas bombou vendendo cursos de amigurumi

Seguidoras pediam receitas. Com o crescimento do seu perfil e da produção dos Mini Mims, as seguidoras começaram a pedir também as receitas. "Elas queriam aprender a fazer e, principalmente, saber como transformar o amigurumi em uma fonte de renda. Esse foi o meu verdadeiro pulo do gato. Percebi que havia ali uma demanda muito maior do que imaginava e que poderia impactar muito mais vidas, ensinando outras mulheres a fazer e vender os seus próprios amigurumis", declara.

Venda de cursos. Juliana passou a escrever e vender suas receitas em PDF, explicando ponto a ponto como criar cada personagem. Foi nesse momento que o produto principal da empresa deixou de ser a produção manual de peças sob encomenda e passou a ser a criação e venda de receitas em PDF. Depois, ela começou a gravar vídeos, mostrando como fazia seus amigurumis do início ao fim, com linguagem acessível.

Isso nos permitiu escalar o negócio. Ao invés de atender uma cliente por vez, agora eu conseguia ensinar centenas de alunas ao mesmo tempo.

Juliana Sanches, fundadora e CEO da Caco Amigurumi

Instagram ajudou no crescimento do negócio. Juliana diz que usava os stories para mostrar os bastidores, suas técnicas, os erros e acertos, além de momentos em família. "Isso criou conexão real com o público", afirma. Hoje, a marca tem cerca de 269 mil seguidores no Instagram.

Empresa é focada na venda de cursos online. Não vende mais amigurumis prontos. São 14 cursos 100% online no portfólio. As alunas têm acesso a aulas gravadas, organizadas em módulos passo a passo: desde os pontos básicos até técnicas avançadas, como bordado de expressão, articulação, costura invisível e personalização de personagens. Um curso custa R$ 500, em média.