Como o controle das finanças pode evitar que sua empresa feche no 1º ano

Antes de abrir, tenha uma "poupança" para cobrir custos fixos. A reserva financeira é chamada no linguajar empresarial de "capital de giro", que é o valor para cobrir as despesas fixas, como aluguel e funcionários, por exemplo. A recomendação é ter guardado entre seis a 12 meses, orienta Jhonny Martins, contador e vice-presidente do Serac. "Por exemplo, se a sua empresa tem custos fixos de R$ 50 mil, você precisa ter isso na conta para fazer esse dinheiro girar, para honrar fornecedores, comprar insumos", observa Martins. A ideia é ter uma reserva para cobrir as despesas de meses mais "fracos", observa Rocha.

Tenha uma conta de banco exclusivamente para a empresa, separada da conta pessoal. Isso facilita analisar como está a saúde financeira do negócio. Ao se ter uma conta misturada, fica difícil ver o que, de fato, é da empresa e o que é conta pessoal. E hoje há bancos que não cobram taxas de manutenção para a conta empresarial.

Empresas amadoras misturam despesas pessoais com empresariais. A pessoa paga com o cartão de crédito pessoal dela na conta da empresa. Paga uma conta da empresa com a conta pessoal. E aí você não tem a real saúde financeira da empresa, porque está tudo misturado. Aí você não sabe qual o resultado da sua empresa e não sabe qual o resultado da sua pessoa física, uma coisa se mistura com a outra. E muitas vezes a sua empresa é prejudicada por conta disso. Jhonny Martins, contador e vice-presidente do Serac

Anote tudo que entra e sai do caixa da empresa. Essa movimentação é chamada no meio empresarial de fluxo de caixa e é mais uma maneira de verificar a saúde financeira da empresa. "O controle financeiro tem que ser algo muito próximo, saber quanto vai receber e quanto vai pagar é fundamental para sobrevivência da empresa", observa Giovanni Beviláqua, coordenador de Acesso a Crédito e Investimentos do Sebrae Nacional. Já o professor da Fadergs recomenda que essas anotações sejam registradas diariamente e, de preferência, em uma planilha ou um software específico.

O empreendedor tem que ter certa disciplina, anotar em algum lugar, não pode deixar para depois. Se não fizer o lançamento, não tem o controle. Tem gente que diz: vou lançar no final do dia. Mas não vai lançar.

Adão Rocha, especialista em modelagem de negócios e professor de administração na Fadergs

Realize o controle de estoque, cuidando inclusive do prazo de validade dos produtos. O estoque é, segundo Martins, a entrada e saída dos produtos. E fazer o acompanhamento permite evitar perdas ou gastos adicionais. "Quando o empresário vende produtos, ele precisa saber controlar os estoques. Se tem produtos de menos, (ele) não consegue vender. Se tem produtos demais, acaba tendo que 'queimar' alguns produtos e tendo que prejudicar sua margem", explica o contador.