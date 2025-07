A técnica nº 1 para entrevistas de emprego, segundo expert em recrutamento

Em um mercado cada vez mais competitivo, cada detalhe é precioso quando se faz uma entrevista de emprego. Para chegar mais preparado, uma especialista em recrutamento que já ajudou mais de mil pessoas a conseguir trabalho revela a técnica número 1 para usar no final do processo e aumentar as chances de sucesso.

O que aconteceu

A dica é da norte-americana Sarah Skelton, cofundadora e diretora da Flourish, empresa de recrutamento focada em conectar candidatos a oportunidades de emprego. Em entrevista à CNBC Make It, a especialista aproveita a sua experiência para dar um panorama sobre o que pode ser decisivo na hora de passar por um processo seletivo.