Largou carreira de DJ para empreender; sua rede de pizzaria fatura R$ 24 mi

Ele abandonou a carreira de DJ e empreendeu no ramo da alimentação. Seu primeiro negócio foi uma pizzaria, em Niterói (RJ), em sociedade com um amigo pizzaiolo. "Apesar do início promissor, a sociedade foi desfeita por incompatibilidade de gestão entre mim e o sócio", afirma. A Monster Pizza funcionou por três meses em 2017. Nesse período, a família de Oliveira havia se mudado de Niterói para Maricá.

Dois meses depois, em 2017, ele abriu a Oliver's Pizza, em Maricá. Desta vez, em parceria com o pai, Edilson Busson, 57. Eles investiram R$ 15 mil no negócio. "Em Maricá, onde a gente morava, o mercado local carecia de pizzarias criativas e de alta qualidade", declara.

Operação começou de forma informal. A Oliver's Pizza começou a operar no quintal da casa da família, em um condomínio residencial. Seus primeiros clientes eram vizinhos e amigos. "Foi uma forma de testar o nosso produto. Fizemos um trabalho forte em marketing digital, e isso foi um grande diferencial para o negócio na cidade", diz.

Delivery e primeira loja física. Segundo ele, em dois meses, a pizzaria já operava por delivery em um imóvel em frente ao condomínio. Cinco meses depois, em março de 2018, a empresa inaugurou sua primeira loja física, em Maricá.

Sociedade é 100% familiar. Atualmente, são três sócios: Oliveira, seu pai, Busson, e sua irmã, Maria Clara Portella.

Definir sua identidade na expansão

Tem diferencial em um produto comum. Flávio Silva, consultor de negócios do Sebrae-SP, diz que um ponto forte da Oliver's Pizza é ter uma estratégia de marketing do universo do consumidor (jovens) para um produto comum (pizza). "O diferencial da marca não passa apenas pelo sabor, mas também por ações de engajar esse público nas redes sociais, com uma linguagem descontraída e estratégia interativa. Isso se alinha às novas gerações que querem um mundo instagramável", afirma.